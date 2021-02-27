У медичному закладі українського міста Чернівці пролунав вибух

Як передає Politeka.net про НП, яка сталася в суботу, 27 лютого повідомляє заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у себе в Facebook.

"У міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі.

Я вже на місці, займаюся госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні", - написала Гусак.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ця лікарня приймає пацієнтів з COVID.

Подробиця маємо оприлюднити пізніше.

Раніше ми повідомляли, що на залізничному вокзалі в Дніпрі була виявлена підозріла знахідка, що викликала великий резонанс серед пасажирів і працівників.

Один з пасажирів, що гуляють по третій платформі, звернув свою увагу на незвичайний предмет, що лежить на асфальті. З коробки доносилися підозрілі звуки, які перехожий упізнав як цокання годинника.

Після чого про знахідку було повідомлено спеціальним службам. Приїхали співробітники поліції обгородили територію і стали проводити роботи відповідно до виниклої ситуації.

Будівлю швидко звільнили від людей, які там знаходяться

Нагадаємо у Києві полум'ям охопив гуртожиток: півсотні людей опинилися в небезпеці, подробиці НП.

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