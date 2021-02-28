Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі блиснула пишним бюстом
Артистка в 2013 році дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2, передає Politeka.net. Тому артистка прийняла рішення про видалення молочних залоз.
Джолі відверто розповіла про те, чому зважилася на операцію, і не соромиться показувати "нові" форми.
Красуня нерідко з'являється на публіці без ліфчика, а шанувальники згадують і поширюють найгарячіші фото.
Так, в одному з акаунтів з'явився знімок, на якому Джолі постала в довгій в'язаній сукні. Наряд був скромним, але крізь нього пробивалися найпікантніші деталі пишних грудей.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Астаф'єва показала свою розкіш у величезному декольте: "Піднімає не тільки настрій"
Комаров зі "Світ навиворіт" потрапив у неприємну ситуацію на борту літака: кадри конфузу
Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
Рання весна скасовується, українців приголомшили прогнозом погоди і попередили про небезпеку: "1 і 2 березня..."
Красуня підкреслила тонку талію чорним поясом. Волосся Анджеліна розпустила, вона дивилася в камеру і широко посміхалася.
За чотири години пост зібрав майже 100 лайків і багато коментарів.
"Неймовірно гаряче", - написав один з шанувальників.
Користувачі мережі написали масу компліментів знаменитості.
Відзначимо, Анджеліна Джолі з ранніх років доглядає за шкірою. Зірка робить м'яке очищення з продуктами з антиоксидантами, оксикислотами й натуральними компонентами.
Артистка також приділяє увагу зволоженню шкіри, й захищає шкіру від сонця, адже так можна уникнути передчасного старіння.
Джолі носить макіяж тільки на роботі. Вона також уважно ставиться до зняття макіяжу, а її візажист ретельно підбирає мейкап-засоби.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною
А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри
Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками