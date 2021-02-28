Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі блиснула пишним бюстом

Артистка в 2013 році дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2, передає Politeka.net. Тому артистка прийняла рішення про видалення молочних залоз.

Джолі відверто розповіла про те, чому зважилася на операцію, і не соромиться показувати "нові" форми.

Красуня нерідко з'являється на публіці без ліфчика, а шанувальники згадують і поширюють найгарячіші фото.

Так, в одному з акаунтів з'явився знімок, на якому Джолі постала в довгій в'язаній сукні. Наряд був скромним, але крізь нього пробивалися найпікантніші деталі пишних грудей.

Красуня підкреслила тонку талію чорним поясом. Волосся Анджеліна розпустила, вона дивилася в камеру і широко посміхалася.

За чотири години пост зібрав майже 100 лайків і багато коментарів.

"Неймовірно гаряче", - написав один з шанувальників.

Користувачі мережі написали масу компліментів знаменитості.

Відзначимо, Анджеліна Джолі з ранніх років доглядає за шкірою. Зірка робить м'яке очищення з продуктами з антиоксидантами, оксикислотами й натуральними компонентами.

Артистка також приділяє увагу зволоженню шкіри, й захищає шкіру від сонця, адже так можна уникнути передчасного старіння.

Джолі носить макіяж тільки на роботі. Вона також уважно ставиться до зняття макіяжу, а її візажист ретельно підбирає мейкап-засоби.

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