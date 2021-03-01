Британський принц Гаррі став невпізнанним після переїзду в США

З минулого року британський принц Гаррі, його дружина Меган Маркл і син Арчі живуть в США. Журналісти Daily Mail вирішили провести цікаве опитування серед американців.

Так, в результаті з'ясувалося, що онук королеви Єлизавети ІІ просто невпізнаний - з десятків опитаних його впізнали лише одиниці.

Спочатку опитування провели в місті Тафт. Люди будували різні здогади, фото кого їм показують. Навіть думали, що це один з дітей екс-президента Дональда Трампа, баскетболіст, актор, телеведучий або це злочинець, якого розшукує поліція.

У Лондоні в штаті Огайо також ніхто не впізнав Гаррі, проте наблизилися до істини, вгадавши, що він наближений до королівської сім'ї.

Також як і в Техасі, змогли впізнати герцога Сассекського, проте тут вже навіть згадали його ім'я. Одна з опитаних виявилася фанаткою королівської сім'ї і змогла підтримати розмову на цю тему. Вона зазначила, що злегка розчарована тим, що Гаррі і Меган відмовилися від своїх обов'язків.

«Думаю, я бачив його на плакаті "Розшукуються поліцією" біля поштового офісу. Або це один з дітей Дональда Трампа? », - припустив один з американців.

Нагадаємо, відмовившись від королівських обов'язків, принц Гаррі і Меган Маркл мали намір створити незалежну сім'ю у фінансовому плані.

Обидва вирішили створити благодійний фонд і продовжувати підтримувати королеву.

Британські ЗМІ тоді повідомили, що заява була зроблена без схвалення Єлизавети II і обговорення зі спадкоємцем престолу принцом Чарльзом.

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