Карантинні обмеження в Україні різко посилили

Більш суворі правила будуть діяти в двох регіонах.

Обмеження "червоної зони" введені в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. При цьому ще сім областей знаходяться в зоні ризику і можуть бути також переведені на жорсткий карантин. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Йдеться про Вінницьку, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Луганську та Тернопільську області. Зараз вони знаходяться в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.

До слова, в Ужгороді карантин вже торкнувся школярів. Вони пішли на весняні канікули на кілька тижнів раніше за інших однолітків, школи закрили вже з 1 березня.

Зазначимо, "червона зона" вводиться, якщо протягом трьох днів поспіль завантаженість ліжок у лікарнях області перевищує 65%, число тестів на 100 тисяч населення менше 300, а кількість госпіталізацій з COVID більше 60.

"Червона зона" починає діяти через 48 годин після її введення Держкомісією.

Першою в "червону зону" потрапила Івано-Франківська область. Місцева влада посилила карантин в регіоні ще до вступу в силу адаптивного карантину. А Держкомісія офіційно ввела жорсткі обмеження в області з 26 лютого.

В області встановлені блокпости, закриті кафе і ресторани, обмежена робота транспорту (проїзд тільки по спецпропусках з роботи). Крім того, в облцентрі розгорнуто перший в Україні мобільний COVID-госпіталь, проте на даний момент пацієнтів в ньому ще немає.

Також в регіоні обмежено курсування поїздів. Для тих, хто купив квитки заздалегідь обмежень немає і пасажири зможуть дістатися до пункту призначення. Але зараз квитки вже не продають.

Згідно з правилами, в "червоній зоні" не дозволяється проведення масових заходів і відвідування освітніх установ.

"Червона зона" в Івано-Франківській області діятиме до 12 березня.

Крім того, в п'ятницю, 26 лютого, регіональна комісія вирішила ввести обмеження в Чернівецькій області терміном до 9 березня включно.

А вже в суботу, 26 лютого, Держкомісія офіційно віднесла Чернівецьку область в "червону зону". Обмеження починають діяти з 1 березня.

Після вихідних в регіоні заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, фітнес-центрів, кіно і театрів. Крім того, на Буковині з суботи закрили для відвідувачів ресторани. Зараз вони працюють виключно на винос.

У той же час роботу транспорту обмежувати поки не стали.

Зазначимо, згідно з даними МОЗ станом на ранок понеділка, 1 березня, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4285 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 1701 пацієнт одужав.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

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