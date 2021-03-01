Ізраїльська актриса Галь Гадот, яка прославилася на весь світ, здивувала шанувальників новиною про майбутнє поповнення в родині

35-річна актриса, яка зіграла Диво-жінку в однойменному супергеройському фільмі, поділилася важливою новиною на своїй сторінці в Instagram. Зірка оголосила про те, що вони з чоловіком чекають третю дитину.

"Ну ось і знову", - коротко написала Гадот.

На новому фото актриса позує на ліжку зі своїм чоловіком, бізнесменом Яроном Версано, і двома доньками. При цьому всі вони поклали руки на животик Галь, який вже виглядає злегка округлим.

Відзначимо, що актриса поки не розкриває інших подробиць про свою вагітність.

У коментарях до посту шанувальники та інші зірки буквально засипають Гадот привітаннями.

Актриса вийшла заміж за Версано в 2008 році. Вони з чоловіком виховують двох дочок - Арму і Майю.

Раніше актриса зізнавалася, що по-справжньому відчула себе супергероїнею, коли вперше стала матір'ю.

"Найкраще - це стати матір'ю і дати життя", - зізнавалася Гадот в інтерв'ю news.com.au.

Відзначимо, що за свою акторську кар'єру Гадот встигла знятися в багатьох фільмах. Її найвідомішими роботами стали картини: "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Чудо-жінка", "Шпигуни по сусідству".

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