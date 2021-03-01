Знаменита американська модель і старша сестра Кім Кардашьян Кортні показала спокусливий образ на тлі каміна

Спекотна красуня порадувала шанувальників новою порцією знімків, що розбурхують уяву, на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кортні постала в наряді, який став справжнім уособленням спокуси. Так, знаменитість приміряла чорний костюм у вигляді коротких шортиків з високою посадкою і бралета, який ефектно підняв її і без того пишні груди.

Для повного комплекту образу фатальної дами Кортні одягла також розкішні високі рукавички, чорні панчохи і туфлі на шпильці. Фінальним акордом стало масивне прикраса на шиї красуні.

На знімках Кортні напівлежить на столі на тлі палаючого каміна. Її поза вийшла дуже чуттєвою.

Шанувальники моделі тут же засипали її компліментами в коментарях. Відзначилася в них і Кім Кардашьян, яка поставила під знімком сестри безліч смайликів з вогнем.

"Ти ідеальна», «чудова», «так, мамочка», «Богиня», "така гаряча", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кортні показала фото, на якому позувала в чорному вбранні з відкритим плечем і без білизни. Дівчина сиділа в автомобілі, залишивши волосся розпущеним.

Зірка дивилася в об'єктив камери, показуючи свій новий макіяж, який для неї зробила молодша з сімейства Кардашьян - Кайлі Дженнер.

Нагадавши, роздягнена Кардашьян влаштувала ніжні витівки на простирадлах, з такою не поспиш.

А ще Politeka писала, що гаряча Кортні Кардашьян дала помилуватися собою, блиснувши "диньками" крупним планом.

Також Politeka повідомляла, що Кортні Кардашьян в непристойній позі показала головні солодощі.