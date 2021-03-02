Незважаючи на настання весни, в Україні зберігаються мінусові температури, а в окремих регіонах все ще можливий сніг

Про те, якою буде погода 2 березня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Так, згідно з їхнім прогнозом, у вівторок в більшості областей країни буде сухо і відносно тепло. При цьому, вночі в багатьох регіонах температура опуститься нижче нуля. За винятком південно-східних областей, на дорогах можлива ожеледиця.

Очікується, що найтепліше буде на заході країни, а ось найнижчі температури збережуться в східних областях. Також на сході пройде невеликий сніг. Так, опади очікуються в Луганській і Сумській областях, а також Харкові та Полтаві. В інших областях збережеться мінлива хмарність. Вночі температура на Сході опуститься до -4...0 градусів, а вдень підніметься до +1...+6. Також в регіоні очікується штормовий вітер.

У південних областях буде переважно без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 градусів, а вдень – від +5 до + 7.

На півночі країни вночі температура коливатиметься від -1 до +1 градуса, а вдень потеплішає до +4...+6. У регіоні також очікується сильний поривчастий вітер.

У західних областях буде без опадів, але також очікується сильний вітер. Вночі температура становитиме від -4 до -1 градуса, а вдень повітря прогріється до +8...+10 градусів.

У центрі країни також буде сухо. Вночі температура коливатиметься від -1 до +1 градуса, а вдень – від +4 до +8.

У Києві також не очікується опадів. Вночі температура опуститься до -1 ... +1 градуса, а вдень складе від +4 до +6. Вітер буде північно-західним зі штормовими поривами.

Нагадаємо, у Києві встановлено новий температурний рекорд: "вперше з 2012 року...".

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