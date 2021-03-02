Астролог Василиса Володіна назвала знаки зодіаку, яких чекає вдалий Березень

За словами фахівця, серед щасливчиків першого весняного місяця опинилися чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza.

Тілець

Народженим під цим знаком Зодіаку доля приготувала глобальні зміни в любовній і фінансовій сферах. Володіна радить в цей період зайнятися саморозвитком. Будь-яка ваша ідея і будь — який успіх починаються з малого - з натхнення. Березень подарує їм його, але для цього доведеться потрудитися.

Рак



Володіна запевняє, що у вас з'явиться шанс досягти успіху на роботі, в любові і бізнесі. Володіна попереджає, що ви повинні якомога менше розповідати оточуючим про свої плани і амбіції.

Стрілець

Представникам цього знака Зодіаку належить зайнятися зовнішнім виглядом. За словами астролога, це посприяє виникненню впевненості в собі. У підсумку ви зможете досягти успіху на роботі і в любовних справах. Володіна радить не відмовлятися від справ, які з якоїсь причини пішли не так, як хотілося б.

Водолій



Головними щасливчиками березня в любовній сфері стануть Водолії. Для народжених під цим сузір'ям, хто знаходиться в пошуках другої половинки цей період стане вкрай успішним. Крім того, Водолії в березні можуть стати свідками великих сприятливих змін, що відбуваються з другою половинкою, дітьми або родичами.

Нагадаємо, що три знаки зодіаку чекає грандіозний грошовий успіх в лютому: кого чекає прибутковий місяць

Як повідомляла Politeka, астролог Влад Росс назвав головних везунчиків 2021 року: кого чекає грандіозний успіх

Також Politeka писала, що три знаки зодіаку виконають свої найзаповітніші мрії до кінця лютого: кому пощастить