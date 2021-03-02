Американська актриса Анджеліна Джолі, мабуть, вирішила розлучитися з речами, що нагадують їй про колишнього коханого Бреда Пітта

Так, днями з молотка пішла єдина картина Вінстона Черчілля, написана ним у період Другої світової війни - "Вежа мечеті Аль-Кутубія", передає телеканал CNN.

Картина, подарована президенту США Франкліну Рузвельту, згодом потрапила в колекцію Джолі та стала найдорожчою роботою колишнього прем'єр-міністра Великобританії, проданою на аукціоні, за майже 11,5 мільйонів доларів.

Канал з посиланням на своє джерело також повідомляє, звідки у Анджеліни з'явилася ця рідкісна картина. Виявляється, предмет мистецтва актрисі в подарунок купив її колишній чоловік Бред Пітт ще в 2011 році. Нагадаємо, зіркова пара розлучилася в 2016-му після двох років шлюбу.

Пітт, у свою чергу, купив картину у торговця антикваріатом Білла Рау, який раніше розповідав, що син президента Рузвельта продав картину кінематографісту в 1960-х роках. За словами Рау, картина в кінцевому підсумку опинилася в Новому Орлеані, де більше п'яти десятиліть зберігалася в туалеті місцевої сім'ї, перш ніж вони зв'язалися з його галереєю.

Відзначимо, за час роману та шлюбу з Бредом Піттом пара, що прекрасно розбирається в мистецтві, зібрала значну колекцію предметів живопису, яку в цілому оцінюють в 25 мільйонів доларів.

Після розлучення, шо увійшло в історію як одне з найдовших та складних, кілька полотен дісталися саме Джолі.

Публіка активно обговорює подію в Твіттері: "це не найкраща картина, але, очевидно, це відмінна інвестиція"; "Сумно, подарунок від Бред Пітта ..."

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