Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, вразила формами в короткому топіку

Зірка ніколи не відрізнялася особливою скромністю, пише Politeka.net. Цього разу красуня порадувала кадром у вельми гарячому образі.

На знімку шикарна брюнетка позувала в чорному мереживному топіку, який не тільки оголив її плоский животик, але і підняв пишний бюст.

Тонкі бретельки вп'ялися в шкіру під вагою принад моделі. Здавалося, грудям дуже тісно і вони можуть вистрибнути з декольте від будь-якого незручного руху - просто блаженство.

Красуня дивилася в дзеркало, стоячи впівоберта.

На іншому кадрі зірка повернулася до камери обличчям, показавши себе у всій красі. Модель була в тісних велосипедках з мереживною вставкою посередині.

Завершили образ довгі рукавички і блискучі прикраси у вухах і на шиї.

Кім розпустила довге шовкове волосся і зробила свій фірмовий макіяж.

Фото були оприлюднені в сторіс, тому не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Відзначимо, Кім Кардашьян ретельно доглядає за зовнішністю, особливу увагу приділяючи шкірі. Зірка любить багатоступінчастий вакуумний гідропілінг.

Спочатку моделі глибоко очищають пори апаратом, далі їй роблять гліколієвий пілінг і наносять зволожуючий склад на основі гіалуронової кислоти, яка після очищення діє особливо активно. В результаті шкіра підтягується, вирівнюється і йдуть дрібні зморшки, а колір обличчя поліпшується.

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