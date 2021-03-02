Боксер Олександр Усик у 2021 році проведе бій проти британця Джо Джойса



Хоч команди боксерів досі не домовилися про бій і не визначилися з датою поєдинку, але букмекери вже почали приймати ставки на супербій, передає Politeka.net.

Імовірність перемоги Алексанра в бою за титул тимчасового чемпіона в суперважкій оцінюють коефіцієнтом 1,35.

У перемогу британського боксера "буки" вірять не сильно: коефіцієнт на його перемогу 2,9.

Нагадаємо, наприкінці січня Джойс повідомив, що бій з Усиком відбудеться в квітні. Але Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

З організацією поєдинку Усик-Джойс виникли проблеми. Команду Усика не влаштувала пропозиція Усик і Джойс не змогли домовитися про бій сторони Джойса. За інформацією ЗМІ, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах і, судячи з коментарів однієї зі сторін бою точно бути не пізніше травня.

Відзначимо, що в 2013 році Усик і Джойс вже зустрічалися на рингу під час Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів присудили українському спортсмену.

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