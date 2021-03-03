Погода в Україні 3 березня порадує стрімким потеплінням по всій території
Як пише Politeka.net з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, в середу в Україні буде тепло і сонячно. Опадів не передбачається, тому українці зможуть насолодитися пішими прогулянками і весняним сонечком. У деяких областях серйозно потеплішає аж до + 12 градусів.
Так, у східних регіонах у середу буде сонячно. Вдень буде сухо і лише вночі місцями може пройти невеликий дощ. Температура вдень підніметься до 3-6 градусів тепла.
У центральних областях буде тепліше. Температура повітря прогріється до 6-9 градусів тепла. Буде сухо і сонячно, опадів не очікується. У Києві 3 березня потеплішає до 9 градусів. Правда, вночі все ще буде холодно – стовпчики термометра опустяться до 0 градусів.
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У південних регіонах буде по-весняному тепло. Особливо, в Одеській області. Вдень там потеплішає до 10-12 градусів. Буде сухо і ідеально для прогулянок. У Херсонській та Миколаївській областях буде трохи прохолодніше. Там температура коливатиметься в районі 7-9 градусів.
Справжня весна прийде в західні регіони. Там буде сонячно і дуже тепло. Температура у всіх південно-західних областях підніметься до 10-12 градусів. У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікується 7-9 градусів.
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