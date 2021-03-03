Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі за своє життя кілька разів змінювала колір волосся

Як кажуть: "Добрій дівці гарно і в ганчірці", передає Politeka.net. Також можна сказати й про Анджеліну Джолі, яка має чудовий вигляд в будь-якому образі.

У красуні була досить бурхлива молодість, за яку вона експериментувала із зовнішністю. Іноді зірка без проблем змінювала зовнішність, якщо цього вимагала її роль.

Загалом, красу нічим не зіпсуєш - і артистка вже давно це довела.

Подивімось на зірку з різним кольором волосся. Яка Енджі Вам подобається більше?

На цьому фото артистка постала шатенкою. Її зачіска, макіяж і наряд з мереживом зробили образ якимось безвинним і стриманим.

На іншому знімку красуня постала зі світло-русявим кольором для своєї ролі у фільмі "Солт". І нехай локони визирали з-під шапочки, все ж можна зробити висновок, що красуні пасує.

А в цьому кадрі Джолі постала зухвалою брюнеткою з довгою чолкою, яка ледь не закривала її очі. Образ вийшов просто фатальний.

"Вау, чудова жінка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі з роками стала розсудливою і зараз вже не особливо експериментує зі своєю зовнішністю. Раніше вона дозволяла собі яскраві макіяжі, але зараз зірка віддає перевагу більш стриманим образам.

До слова, актриса не вважає себе еталоном краси і з дитинства мучиться комплексами.

Джолі досі бореться з низькою самооцінкою, а іноді красуні здається, що на вигляд вона ніби смішна лялька.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками