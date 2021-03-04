Щодня зростає кількість заражених китайським вірусом. У Кабміні стурбовані
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву про третю хвилю коронавірусу під час своєї прес-конференції з нагоди першого року роботи уряду.
Шмигаль офіційно заявив, що третя хвиля захворюваності вже почалася. Про це говорить щоденна статистика.
За його словами, зараз триває адаптивний карантин, проте в Кабміні не виключають введення локдауну. Шмигаль назвав умову, за якої Україні доведеться повернутися до більш жорстких обмежень.
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"На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це статистика, яку ми бачимо, її неможливо якось приховати. Які у нас інструменти: адаптивний карантин. Червоний рівень, жорсткий локдаун, введений в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській областях. Вінницька, Закарпатська, Тернопільська області і ще ряд регіонів з "помаранчевої зони" на підході, - заявив голова Кабміну. - Коли більша частина областей будуть в "червоній зоні", швидше за все, доведеться, повернутися до тієї моделі локдауну, яка вводилася до цього".
Зазначимо, за останню добу станом на ранок 4 березня в Україні зафіксовано 10 057 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Раніше ми розповідали, в регіонах, які вище були озвучені Шмигалем, місцевій владі рекомендовано обмежити відвідування навчальних закладів, роботу закладів харчування та відпочинку, контролювати в'їзд/виїзд в населені пункти.
У той же час в МОЗ заявили, що різкий стрибок захворюваності в кінці зими - початку весни був прогнозований. У лікарнях, за запевненнями фахівців, збільшені ліжкомісця на цей період.
Нагадаємо, у Києві кількість заражених коронавірусом перевалила за 140 тисяч: тривожні дані на початок березня
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