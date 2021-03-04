66-річний співак Борис Моїсеєв, який кілька років тому пережив інсульт, 4 березня святкує свій день народження

Хоча Моїсеєв давно не з'являється на публіці і веде дуже відокремлений спосіб життя, сьогодні в його московській квартирі пройде святкова вечірка. Як пише «Стархит», привітати артиста з днем народження зберуться його танцювальний і музичний колективи, з якими він виступав.

Крім того, в цей день Моїсеєву завжди дзвонить його близька подруга — Алла Пугачова.

"Він, звичайно, чекає теплих слів від неї і Максима Галкіна, точно щось душевне придумають. Алла Борисівна часто на зв'язку, мінімум, раз на місяць, підтримує, не раз пропонувала фінансову допомогу, але Борис відмовлявся. Він ні в чому не потребує, та й витрачати особливо нема на що. Проте, Пугачова завжди повторює: "Я тебе почула, і мені стало спокійніше. Боряшка, люблю, рада, що ти в гарному настрої», - розповів директор артиста Сергій Горох.

Як відомо, Борис Моїсеєв у грудні 2010 року переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю відновитися — у 66-річного артиста паралізовані верхня губа і ліва рука, утруднена мова.

У вересні 2020 року близькі артиста повідомили, що його стан погіршився.

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