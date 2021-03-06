Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, підкорила формами в білизні

Шанувальники постійно згадують палкі образи моделі, пише Politeka.net. Фігура Кім для деяких стала справжнім еталоном, саме тому вона заробила популярність.

Цього разу користувачі мережі вирішили згадати образ моделі в одній білизні. На знімку, розміщеному у фан-групі, знаменитість постала в короткому топіку без білизни. Тканина обтягнула бюст, підкреслюючи найінтимніші деталі.

Також красуня одягла білі трусики, які підстрибнули вище стегон і оголили сідниці.

Стрункі ніжки заворожували своєю ідеальністю.

Модель розпустила довге біле волосся, ймовірно, перуку. Вона тримала в руці пляшку з молоком і пила його зі склянки.

За три години пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці багато приємних повідомлень, присвячених її фігурі.

"Розкішна дівчинка з молоком", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, Кім Кардашьян хоча змінила форму сідниць, все ж стежить за їх формою.

Зірка регулярно займається в спортзалі, щоб її форми були пружними і ставали предметом заздрості.

Пластичні хірурги попереджають, що збільшення сідниць підходить не всім. Наприклад, дівчатам з недостатніми обсягами жирової тканини сідниць варто відмовитися від операції, адже по закінченню декількох років сідничний м'яз, який служить м'яким покривом для імпланта, стоншується, частково атрофується.

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