6 березня православна церква вшановує пам'ять святого Тимофія

У народі його прозвали Весновеем, так як саме в цей день наші предки помічали перший подих весняного тепла.

Літні люди з нетерпінням чекають приходу Тимофія Весновія, оскільки саме старше покоління особливо гостро реагує на брак сонячного тепла і світла.

За старих часів люди похилого віку злазили в цей день з печей і виходили в двір зустрічати весняне сонце. Наші предки вірили, що перше тепло на Весновія - цілюще.

Також вважалося, що в день Тимофія Весновія починається сокорух в кленах і березах.

Що не можна робити 6 березня:

Не бажано в цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.

Не можна в цей день залишати справи незавершеними.

Не рекомендується сьогодні пити алкоголь-наслідки можуть бути поганими.

Що можна робити 6 березня:

Якщо купити собі нове взуття до цього дня, то воно довго прослужить.





Нагадаємо, став відомий прогноз на весну, тепла не чекайте.

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