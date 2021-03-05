6 березня православна церква вшановує пам'ять святого Тимофія
У народі його прозвали Весновеем, так як саме в цей день наші предки помічали перший подих весняного тепла.
Літні люди з нетерпінням чекають приходу Тимофія Весновія, оскільки саме старше покоління особливо гостро реагує на брак сонячного тепла і світла.
За старих часів люди похилого віку злазили в цей день з печей і виходили в двір зустрічати весняне сонце. Наші предки вірили, що перше тепло на Весновія - цілюще.
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Також вважалося, що в день Тимофія Весновія починається сокорух в кленах і березах.
Що не можна робити 6 березня:
- Не бажано в цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.
- Не можна в цей день залишати справи незавершеними.
- Не рекомендується сьогодні пити алкоголь-наслідки можуть бути поганими.
Що можна робити 6 березня:
- Якщо купити собі нове взуття до цього дня, то воно довго прослужить.
Нагадаємо, став відомий прогноз на весну, тепла не чекайте.
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