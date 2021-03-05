Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі завоювала любов фанатів, які приходять в захват від будь-якого її образу

З кожним роком фан-база Джолі збільшується, передає Politeka.net. Шанувальники приходять в захват від гарячих образів, згадуючи найцікавіші з них.

Так, цього разу в одній з фан-груп розмістили знімок, на якому Джолі позувала в тонкій сукні.

Наряд був з тонкої напівпрозорої тканини, а також володів нескромним декольте, з якого просто вистрибували груди.

Золоті паєтки на плечах і на бюсті давали додаткового акценту.

Шкіра зірки здавалася ніби шовковою. Великі сережки у вухах і висока зачіска доповнили ніжний образ. Артистка дивилася в камеру, відкривши губи. Її погляд притягував ще й завдяки тому, що вона зробила гарний макіяж.

"У мене урок математики, який мені до смерті набрид", - написав автор поста.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Допомога в плаванні», «хороші сережки», «Вау, красиво❤️❤️❤️», «дуже красиво», «ти дійсно дуже мила», «найкрасивіша», "Ти виглядаєш приголомшливо", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі доглядає за шкірою, а також добре харчується. Система харчування актриси включає багато овочів, соєве молоко, парову рибу і супи.

Однак головне не перестаратися в дієті, адже одного разу артистка стала походити на анорексичку. У Голлівуді говорили, що вона могла не їсти цілодобово або обходитися маленькою порцією овочевого салату.

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