Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в романтичному образі
На кадрах Міла позувала в чорному вбранні з великим декольте, а образ доповнила ободом для волосся і парасолькою. Дівчина стояла на вулиці серед летять пелюсток троянд, які покривали сніг. Кадри вийшли дуже ефектними і ніжними, а завдяки декольте - ще й запалюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Троянди на снігу. Неймовірна фотосесія. Мільйон червоних троянд у мої ніг", - написала зірка під роликом.
Фанати подивилися відео майже 3 тисячі разів і написали коментарі:
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"Це круто. Чарівництво. Ти прекрасна", "ти на цьому відео прямо як принцеса, дуже красива, і Відео супер", "Хочу ще фото і відео з цією чудовою фотосесією"," це реально просто дуже круто, ефектно і красиво", "вже представила які будуть круті фотки", " це ти придумала такою ідею або це заслуга фотографа?", "Прекрасно, так все ніжно, мені дуже подобається".
Ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова з 15-м розміром бюста показала себе у вельми відвертому купальнику.
На фото Міла позувала в червоному купальнику, який нагадував купальний костюм.
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