Шостого березня в Польщі сталася ДТП, в якій загинули шість громадян України

Всього в автобусі перебували 57 українців, у тому числі двоє водіїв. 35 з них госпіталізували, сім отримали серйозні травми - голови, хребта, живота і кінцівок. Дев'ять осіб вже виписали й були направлені в гуртожиток школи в Ярославі.

За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням. В результаті транспортний засіб перекинувся і потрапив в канаву.

Крім рятувальників, медиків і поліцейських, на місці подій також працював вертоліт, на якому в лікарню доставили важко постраждалих.

Трьох з п'яти жертв впізнали майже відразу - жінка і двоє чоловіків мали при собі документи. Не впізнані ще дві жінки.

Двоє постраждалих українців, розповіли про подію. За словами одного з них, він був останнім, хто сів в автобус.

Потерпілий згадав, що автобус стало кидати з боку в бік, потім він перекинувся на правий бік і його несло по асфальту, а потім стався удар.

"Біля мене сіли хлопець з дівчиною. Дівчина була тут зі мною в готелі, а хлопець зламав хребет, ноги, дуже страшно", – розповів чоловік.

Також, потерпілий додав, що, можливо, водій задрімав за кермом, тому автобус занесло, або ж транспортний засіб був технічно несправний - що найімовірніше.

У Польщі заявили про дивний момент перед ДТП – за кілька секунд до аварії швидкість автобуса впала до 45 км на годину – водій різко почав гальмувати.

Зараз водій, який був за кермом, знаходиться в лікарні, а другого - допитала польська прокуратура.

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк заявив, що близько 30 пасажирів автобуса незабаром відправлять додому. Багато з них мають травми і переломи, але транспортабельні й продовжать лікування вдома.