Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином
Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча офіційно разом з 2017 року, повідомляти Politeka.net. У цьому ж році у подружжя народився син, Іван.
У пари напружений графік, проте вона завжди знаходить час на сім'ю. Цього разу телеведучий опублікував фото того, чим він займається з сином.
Іван сидів біля розмальовок поруч з усміхненим батьком.
"Ранкові, недільні розмальовки !! 😇 😇 😇 ",- підписала фото зірка ТБ.
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За годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Молодці👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️", "які добрі очі! 🙏 ", "Молодці такі красиві розмальовки😍 😍❤️❤️", "який чудовий батько, з синочком вранці вже розмальовки, молодці👏 👏 👏", " це чудово! І креативно, і моторику розвиває, і нерви заспокоює ! 😊 ", "Іван Юрійович з Юрієм Миколайовичем! ", "Краса🔥 😍", - написали користувачі Мережі.
Раніше ми писали, Катя Осадча народилася 12 вересня 1983 року в Києві в благополучній родині. У дитинстві вона відвідувала уроки музики і займалася в танцювальному ансамблі «Соколята». А оскільки Катя росла високою дівчинкою, то вже в 13 років вона успішно закінчила навчання і вступила в світ модельного бізнесу.
Осадча досягла великих висот, попрацювавши за кордоном. Однак у 18-вона повернулася на батьківщину, вирішивши стати тележурналістською.
Красуня брала уроки з розвитку дикції. Робота над собою дала плоди і Осадчу помітили.
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