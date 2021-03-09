Учень школи в Ньюейго (штат Мічиган) проніс саморобний вибуховий пристрій до навчального закладу і випадково активізував його в класі

За даними прес-служби місцевої поліції, через інцидент постраждали шестеро людей, спершу в ЗМІ повідомлялося про трьох постраавших.

Згідно з інформацією правоохоронців, подія трапилася вранці понеділок, 8 березня. За підсумками попереднього розслідування, 16-річний учень випадково привів у дію саморобний вибуховий пристрій, який взяв із собою. Інформація про це розміщена в Twitter.

«Ми не думаємо, що це був якийсь зловмисний умисел з боку учня", - повідомив відділ поліції штату Мічиган.

Через вибух хлопець, який приніс бомбу, отримав поранення середнього ступеня тяжкості, четверо його однокласників-легкі травми, за допомогою медиків звернулася і класний керівник. У класі була пошкоджена парта.

Учні були евакуйовані, а потім відправлені додому через запах і дим в школі. Разом з тим начальник відділу поліції Ньюейго запевнив батьків, що «це був одиничний інцидент» і що школа безпечна.

Поліція і ФБР з'ясовують обставини інциденту і тип вибухової речовини.

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