Юні українські спортсмени залишили після себе моторошний бардак
Як передає Politeka.net, кадри погрому на своїй сторінці в Facebook розмістила Світлана Ляшенко (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами жінки-провідниці, все сталося в поїзді Дніпро-Одеса.
"Щойно покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що вони залишили на пам'ять про себе... Спасибі, дітки, керівники групи. Удачі і перемог вам у майбутньому", - розповіла на відео шокована жінка.
На опублікованих кадрах було видно, що неприбране сміття, розламані кріплення для фіранок були в сімох купе вагона.
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Українці в мережі були обурені побаченим, але були і ті, хто звинуватив провідницю в невиконання своїх зобов'язань.
"Це ще квіточки, бачив і гірше, робота не вдячна", "Поросята їхали, при виході з вагона хрюкали по ідеї", "Прибирати ліжка робота провідника", "Більше схоже, що це провідники самі до такого довели. Впали від чиха шторки - це жах? І м'яте постільне (а яке повинна бути?) і сміття в пакетах. Ніякого кошмару і не видно", "так, виховання молоді, звичайно, на високому рівні", - писали в коментарях під відео.
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