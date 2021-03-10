Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон з'явилася в розкішній сукні й підкорила всіх своєю посмішкою

Хоча популярність Хілтон трохи впала в порівнянні з 2000-ми, все ж у неї залишаються мільйони фанатів, пише Politeka.net. Зокрема, на сторінку блондинки "в шоколаді" в Instagram підписані 14,2 мільйона осіб.

Зірка викликає захоплення користувачів мережі своїми красивими образами. Цього разу Хілтон з'явилася в Малібу в довгій легкій сукні зі сміливим декольте. Великий виріз в районі грудей скріплювався довгими чорними бретельками.

Легка тканина струмувала по тілу, а довгий розріз на спідниці вбрання дозволив поглянути на стрункі ніжки в туфлях.

Різні аксесуари завершили образ зірки.

Красуня посміхалася і показала себе зі спини. Фігура просто викликала захоплення.

"Королева приїхала в Малібу", - підписано одне фото, і інше: "Її посмішка робить мене щасливим. Я так сильно люблю тебе, Періс".

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Періс Хілтон народилася 17 лютого 1981 року в забезпеченій родині.

Красуня працювала моделлю і завоювала скандальну славу після того, як оприлюднили її відео з хлопцем інтимного характеру.

Крім того, модель судили за водіння в нетверезому стані, за водіння з анульованими правами, за перевищення швидкості і їзду з вимкненими фарами в темний час доби.

За це прадід Періс - Конрад Хілтон - є засновником готельної імперії "Хілтон", позбавив її спадщини.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

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