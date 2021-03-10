Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон з'явилася в розкішній сукні й підкорила всіх своєю посмішкою
Хоча популярність Хілтон трохи впала в порівнянні з 2000-ми, все ж у неї залишаються мільйони фанатів, пише Politeka.net. Зокрема, на сторінку блондинки "в шоколаді" в Instagram підписані 14,2 мільйона осіб.
Зірка викликає захоплення користувачів мережі своїми красивими образами. Цього разу Хілтон з'явилася в Малібу в довгій легкій сукні зі сміливим декольте. Великий виріз в районі грудей скріплювався довгими чорними бретельками.
Легка тканина струмувала по тілу, а довгий розріз на спідниці вбрання дозволив поглянути на стрункі ніжки в туфлях.
Різні аксесуари завершили образ зірки.
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Красуня посміхалася і показала себе зі спини. Фігура просто викликала захоплення.
"Королева приїхала в Малібу", - підписано одне фото, і інше: "Її посмішка робить мене щасливим. Я так сильно люблю тебе, Періс".
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Нагадаємо, Періс Хілтон народилася 17 лютого 1981 року в забезпеченій родині.
Красуня працювала моделлю і завоювала скандальну славу після того, як оприлюднили її відео з хлопцем інтимного характеру.
Крім того, модель судили за водіння в нетверезому стані, за водіння з анульованими правами, за перевищення швидкості і їзду з вимкненими фарами в темний час доби.
За це прадід Періс - Конрад Хілтон - є засновником готельної імперії "Хілтон", позбавив її спадщини.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».