У поліції назвали причину трагічної загибелі 7-річної дівчинки Маші на Херсонщині

11 березня Україну вразила гучна трагедія: у селі Щасливе Херсонської області виявили тіло 7-річної місцевої жительки Марії Борисової. Дівчинка пропала ще чотири дні тому, проте весь цей час її не могли знайти.

Жителі села розповіли, що в день свого зникнення Маша гуляла недалеко від будинку зі своїм старшим братом та іншими дітьми, повідомляє «Обозреватель». У якийсь момент дівчинка побігла на зупинку зустрічати свого батька, який знаходиться в розлученні з її мамою.

Після цього дівчинка нібито забігла додому і знову вийшла до дітей. Однак, незабаром її брат помітив, що її ніде немає. Відомо, що Маша пропала близько 17:30, а в поліцію батьки звернулися близько 20:00.

Пошуки дівчинки почалися в той же вечір. До них приєдналися місцеві жителі, дві сотні поліцейських і нацгвардійців і волонтери.

Тіло дівчинки виявили лише 11 березня. Воно було в мішку, кинутому в напівзруйнованому сараї. При цьому, раніше цю місцевість кілька разів прочісували волонтери, але нічого там не знаходили.

У свою чергу, поліцейські встановили причину смерті Маші. За попередньою інформацією, її задушили. Правоохоронці також показали фото з місця виявлення тіла.

Нагадаємо, пошуки 7-річної дівчинки на Херсонщині закінчилися трагічно: "тіло виявили у...".

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