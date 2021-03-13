Телеведуча Олена Філонова здивувала новим відео з відпочинку на розкішних Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Олена Філонова брала участь у багатьох проектах, але отримала широку популярність після виходу на екрани програми "Ревізор" з рубрикою про перевірку закладів краси. Дівчина у своїй рубриці їздила зі знімальною групою по українських містах і перевіряла заклади краси - салони, перукарні, масажні кабінети і навіть випробувала на собі екстремальні б'юті-засоби і процедури.

Нещодавно Олена вирушила на сонячні Мальдіви, звідки тепер часто радує публіку в Instagram яскравими фото і відео свого казкового відпочинку. Так, цього разу телезірка виклала в мережу чарівний відеоролик, в якому показала себе в красивих локаціях острова. Перед камерою красуня з'явилася в легкому білосніжному вбранні, який складається з довгої спідниці з розрізами і короткої блузки з пишними рукавами. Свій образ вона доповнила кокетливою пляжної капелюшком, під якою видно розпущене волосся.

У підписі до фотографії Філонова загадково написала:"на все життя". Шанувальники тут же почали обговорювати яскраве сонячне відео телеведучої. Деякі просто в захваті від її ролика, а інші відзначили, що Олена сильно поправилася. "Краса нереальна", "У вас дуже гарне обличчя, але Оленка все-таки потрібно худнути", "Оленка, Ви красуня, обожнюю вас!", "Неймовірна жіночна краса", "На відео виглядає, як маленький слоник балується", "Та яка кому різниця поправився чи людина або схуд? Філонова прекрасна у своєму тілі і у своїх формах", - пишуть в коментарях до відео.

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