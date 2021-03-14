Українців, які отримують субсидії від держави, чекають нові перевірки, за підсумками яких виплати можуть повернути до державного бюджету

За минулий рік Мінфін виявив 2,5 мільйона підозрілих випадків з соцвиплатами, які вимагали перевірки. Про це розповіли у відомстві.

Порушення підтвердилися в більшості цих випадків - 78%. При цьому, 70% з них були пов'язані з виплатою субсидій.

У Мінфіні розповіли, що найчастіше порушення пов'язані з:

Виплатою допомоги після смерті одержувача;

Виплатами сім'ям, які роблять покупки на суму понад 50 тисяч гривень;

Виплатами власникам автомобілів, випущених менше 5 років тому;

Отриманням субсидій за двома різними адресами одночасно.

На даний момент перевірки подібних випадків проходять в три етапи. Фахівці можуть провести превентивну верифікацію, коли громадянин тільки звертається за допомогою; в процесі отримання субсидій може проводитися поточна верифікація; також існує ретроспективна верифікація, яка проводиться вже після отримання грошей.

Після цих етапів уповноважені працівники можуть провести додаткову перевірку, за результатами якої одержувача можуть змусити повернути субсидію державі.

Зазначимо, що превентивна верифікація, яка проводиться при зверненні українців за державною допомогою, почала діяти з 1 січня цього року.

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