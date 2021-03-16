В Україні можуть ввести жорсткий карантин на території всієї країни

Локдаун загрожує, якщо від 50% до 70% областей по всій території країни опиняться в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

При цьому він зазначив, що зараз уряд має намір рухатися по стратегії адаптивного карантину.

"Зрозуміло, якщо більше 50-70% областей опиняться в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", - розповів Степанов В ніч на вівторок, 16 березня.

А вже на брифінгу у вівторок глава МОЗ закликав ввести додаткові карантинні заходи в Києві та Вінницькій області, інакше скоро вони потраплять в "червону" зону.

"Якщо подивитися на показники в різних регіонах, досить напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони ближче всіх до переходу на" червоний " рівень. Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування [потрібно] посилити контроль над дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження", - сказав Степанов.

Зазначимо, за даними МОЗ, в Україні за минулу добу, 15 березня, виявили 9 642 випадки коронавірусу. Також 6 202 людини одужали, а 264 — померли від ускладнень захворювання. За добу госпіталізували 2 005 пацієнтів з підозрою або діагнозом COVID-19.

Найбільше хворих виявили у Львівській (1 065) області, в Києві (999), а також у Вінницькій (924), Одеській (728) і Харківській (596) областях.

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