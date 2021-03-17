17 березня, набирає чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху"

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Тепер п'яним водіям загрожує штраф 17 тис.грн з позбавленням права керування транспортними засобами на термін один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

Штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3,4 тис.грн. Вживання винуватцем ДТП алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис.грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Крім того, прийнятим законом із законодавства виключаються норми, що передбачають нарахування штрафних балів. Водночас законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису з обов'язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Зросли і штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, втечу з місця ДТП, за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

Крім того, посилення адміністративної відповідальності за порушення ПДР стосується також пішоходів, велосипедистів та осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин. Посилено відповідальність і за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Нововведення активно коментують українці.

"Ні, тут якраз все правильно! Тут треба підвищувати, карати... Інша справа що все зроблено через *опу: за їзду в нетверезому вигляді штраф 17 тис/34 тис, а за втечу 3,4 тис... Який напрошується висновок, якщо ти п'яний і тебе гальмують?! Правильно-бігти«, "За бухариків взялися серйозно.... нарешті", "Тільки тепер ваші "бухарики" будуть не зупинятися, а бігти передавивши купу народу і наробивши аварій, оскільки штраф за втечу в рази менше", "Правильно, що посилюють, прибирають там "на поруки різні" або "за хорошу поведінку в колективі". Я б ще сильніше гайки закрутив", "Якщо ти нічого не порушує, то тобі нема за що хвилюватися. Непристебнутий ремінь безпеки-510 гривень", - пишуть в мережі.

Зазначимо, не всі вважають, що такі штрафи допоможуть запобігти аварії на дорогах.

"Наповнення бюджету і нічого більше. Ніякого відношення до зниження аварійності і ДТП це не має. Від слова зовсім. Держава в черговий раз доводить: заробляти не вміємо і тому заліземо до вас в кишеню", - пишуть в коментарях.

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