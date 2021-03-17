Популярна фітнес-модель Ана Чері знову порадувала фанатів відвертим фото

Як повідомляє Politeka.net, відома в соцмережах фітнес-модель Ана Чері зібрала в своєму Instagram багатомільйонну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з свій насиченою і розкішного життя. Так, цього разу красуня виклала в мережу спокусливий кадр, а в підписі до нього розповіла про те, що збирається приймати сонячні ванни.

Як видно, на новому знімку Ана відобразила себе сама, вона стоїть у ванній кімнаті і млосно позує в об'єктив. Перед камерою дівчина з апетитним тілом з'явилася в світлій нижній білизні з тонкої напівпрозорої тканини, яка ледь прикриває все найінтимніше. На груди модель кокетливо поклала долоньку, ніби прикриваючи її. Волосся Чері розпущене в пишній красивій укладанні, а на її обличчі легкий макіяж з солодким блиском на губах, вона кокетливо дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Ана написала: "Я готова до світлого волосся і знову засмаглого сонця. Куди ви збираєтеся відправитися, коли світ знову відкриється? Мої основні моменти на Мальдівах знаходяться на моїй сторінці". Шанувальники тут же кинулися обговорювати нове фото фітнес-моделі, засинаючи її компліментами і захопленими коментарями.

Нагадаємо, Ана Чері прикувала погляд до своїх "бутонів" в розпусному платтячку.

А ще Politeka писала, що незрівнянна Ана Чері пограла соковитими обсягами в мереживному ліфчику.

Також Politeka повідомляла, що жарка Ана Чері подражнила розстебнутою блискавкою на тісному топіку.