Погода в Україні 24 березня засмутить українців, які сподівалися на прихід швидкої весни

Як передає Politeka.net з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, в середу в Україну повернеться сніг, а нічні заморозки вдарять з новою силою. Судячи з прогнозу, зима і не думає відступати, хоч на носі початок другого весняного місяця. Втім, за словами синоптиків, традиційна весна в Україні і повинна бути такою. Навіть у квітні ще можливі нічні заморозки з плюсовою температурою вдень.

Так, 24 березня, східні регіони засипле снігом. Негода нагряне в Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області. У цих регіонах очікується сніг і мокрий сніг. Температура вдень триматиметься в районі 2-4 градусів тепла.

Погана погода очікується також у південних регіонах. На півдні країни температура опуститься до 3-6 градусів, йтиме сніг з дощем.

Західні регіони в середу відпочинуть від опадів, але температура не підніметься вище 4-6 градусів. Буде хмарно. Вночі ж на заході очікуються заморозки. У деяких областях температура вночі опуститься до 7-8 градусів морозу.

У центральних областях буде прохолодно. Місцями можливі опади. У Києві 24 березня очікується 4-6 градусів тепла вдень і близько 3 градусів морозу вночі.

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