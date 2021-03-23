Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, анонсувала вихід свого першого сольного кліпу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram епатажна красуня опублікувала вельми пікантний уривок з нової роботи. Слава позувала в шкіряних лосинах, які обтягнули її апетитні форми. Вона встала до камери спиною і низько нахилилася, чим, без сумнівів, звела з розуму чоловічу половину своїх підписників.

«SLAVA KAMINSKA — 911. Прем'єра 26/03», - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків з приводу майбутньої прем'єри.

"Ну, понеслася, з Богом!", "Вогнище", "Ти ж мати!", "Пушка", "швидше б", "дуже сильно чекаю прем'єру", "коли дивишся на заставку, прям відразу згадуєш назву пісні "911", "Ой, не пустуй..Чекаємо», - пишуть схвильовані шанувальники.

Як відомо, нещодавно група "НеАнгели" повідомила про розпад. Віка і Слава співали в групі 15 років, але тепер кожен пішов своєю дорогою. Варто відзначити, що дівчата ніколи не дружили. Слава, часто, холодно відгукувалася про колегу. Після розпаду групи вона заявила, що може назвати Вікторію «людиною, яка провела зі мною 15 років».

Чим займатиметься Вікторія Смеюха на даний момент невідомо. Зараз дівчина відпочиває на морі.

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