В Україні збільшиться тариф, а суми перевищуватимуть 10 тисяч гривень

Зміни, які набудуть чинності 1 квітня, торкнуться не всіх.

Так, тариф на надання медичної допомоги при пологах з 1 квітня року збільшиться на 2 тис. гривень, до 10 382 гривень, передає "Сьогодні".



Але пацієнтам державних медзакладів України платити не потрібно, оскільки пологи для них безкоштовні, а тариф буде оплачувати держава.

Відзначається, що в медустановах, які і приймають пологи, і надають допомогу новонародженим тариф зросте до 113 725 грн для недоношених дітей з вагою до 1,5 кг, а для немовлят вагою понад 1,5 кг - 25 115 грн.

Раніше ми розповідали, що в Міністерстві соціальної політики готуються змінити правила призначення субсидій.

Раніше призначення пільг проводилося автоматично, але тепер цю норму хочуть змінити.



Відповідно до законопроекту, заяви і декларації потрібно буде подати в травні. У пояснювальній записці йдеться, що в зазначений місяць призначення житлової субсидії буде можлива тільки після подачі нових відповідних заяв.

Крім того будуть потрібні нові декларації про доходи та витрати осіб, яким потрібні виплати.

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