В Україні знову погіршаться погодні умови
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчий час поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, прихід весни в Україну знову відкладається, а в четвер, 25 березня, українців чекає неприємний сюрприз у вигляді снігу, ожеледі і поривчастого вітру.
"25-го березня в південній частині України, на Сході і в більшості центральних областей протягом дня очікується +1+5 градусів. А на півночі, заході та у Вінницькій області повітря прогріється до +4+9 градусів, на Закарпатті до +10, +11 градусів", - повідомила Діденко.
Синоптик зазначає, що снігом засинатиме майже всю територію України, крім Вінниччини.
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Більш того, подекуди очікується налипання мокрого снігу і посилення вітру до штормового.
Серед щасливчиків, які хоч трохи зможуть насолодитися погодою, схожою на весняну, стануть кияни.
У столиці очікується сонячна погода, а стовпчики термометра піднімуться до 7 градусів вище нуля. А ось вже під кінець тижня весняне тепло відчують всі жителі країни.
Нагадаємо, що українці пішли на штурм поліклінік, черги розтягнулися на десятки метрів: "стає моторошно".
Як повідомляла Politeka, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління: "одягайтеся тепліше".
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