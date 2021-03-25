Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, модель турецького походження вже давно проживає в Штатах. Зірка займається розкруткою себе в Instagram і часто рекламує одяг модних брендів. Гюль Бахарі не соромиться показати свої апетитні форми, тому часто її образи досить відверті.
Так сталося і цього разу. Красуня позувала в облягаючому платті з вирізом на спині. Гюль розвернулася спиною, щоб показати пишні сідниці, які прямо випирали з наряду.
"Назад, дитинко", - написала Гюль Бахарі.
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Фанати активно почали лайкати фото красуні і писали компліменти:
"Вау ... красиво", "казково", "чудова красуня", "пишність", "Привіт, дитинко", "ідеальна і дуже дуже сексуальна фігура красива", "казкові кольори", "Нічого собі неймовірна і приголомшлива гаряча красуня з сенсаційною фігурою".
Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі показала ідеальний вечірній образ на прогулянці.
Дівчина завжди підкреслює свої стегна вузькими нарядами і цей не був винятком. Комбінезон з м'якої тканини темного відтінку виділив форми знаменитості під час того, як вона позувала на заході.
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