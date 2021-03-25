Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в "Хижому" образі

Як пише Politeka.net, супермодель Наомі Кемпелл була зіркою подіумів в 90-х. і хоча красуні вже 50 років, зірка за собою активно стежить і важко помітити, що пройшло 30 років. За "Чорною Пантерою" в Instagram стежать мільйони людей, але істинним шанувальникам мало образів Наомі. Тому фанати активно публікують знімки на фан-сторінках.

Так сталося і цього разу. На одній зі сторінок з'явився знімок, де Наомі здалася в леопардовому костюмі з декольте. Зверху на Кемпбелл була шуба аналогічного забарвлення, яку модель відчинила.

"Наомі для Алайя Аззедін", - було зазначено в підписі.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вражаюча", "Королева", "Вау", "це гаряче", "дивовижна".

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Як можна помітити на одному з фото, представленому на фан-акаунті, супермодель виглядає досить доглянуто, струнко і молодо. Настільки молодо, що навіть знімається без одягу або прикривається одними сітчастими кофтами з вишивкою на бюсті у формі квітів. Чорно-білий кадр не довелося доповнювати особливими деталями.

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