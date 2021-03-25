До постанови Уряду про обов'язкове носіння масок в регіонах "червоної" зони карантину, яку прийняли 22 березня, внесли зміни

Як повідомили у прес-службі МОЗ України 24 березня, перелік місць загального користування, де необхідно носити маску або респіратор, був підкоригований.

Уточнюється, що масочний режим не передбачений в парках і скверах, "як це помилково відзначили в своїх новинах деякі ЗМІ".

Ношення маска є обов'язковим у:

закладах охорони здоров'я та освіти,

підземний перехід,

зупинках громадського транспорту

інших територіях загального користування при неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра.

Також в МОЗ нагадали, що в тій же постанові Кабміну від 22 березня були змінені правила перетину кордону:

тепер іноземці та особи без громадянства при в'їзді в Україну повинні мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону;

для громадян України, які перетинають держкордон, умовою, яка звільняє їх від самоізоляції та обсервації, є наявність негативного ПЛР-тесту, проведеного не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Відзначимо, раніше в постанову уряду значилося, що в червоних забороняється "перебування на територіях загального користування без одягнених респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно".

А, відповідно до закону України Про благоустрій, до територій загального користування належать серед іншого також парки та вулиці.

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