Погода в Україні 26 березня принесе потепління і сонце у більшу частину регіонів України

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в п'ятницю сніг і негода поступово будуть йти з території України. Опади захоплять лише Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. В інших регіонах буде сонячно.

Так, на Заході 26 березня очікується плюсова температура. Стовпчики термометра прогріються до 7-9 градусів тепла. У деяких областях температура підніметься до 11 градусів. Опадів не очікується, тому жителі західних регіонів зможуть насолоджуватися теплом.

У центральних регіонах теж буде тепло і сухо. Погода дасть українцям перепочити від різких змін температурних режимів. Потеплішає і на півдні. В Одеській та Миколаївській областях очікується 7-10 градусів тепла. Опадів не передбачається.

А ось у східних регіонах негода затримається. Незважаючи на незначне потепління – до 5-7 градусів – там очікується мокрий сніг. Опади йтимуть весь день.

Варто відзначити, що вже на вихідні в Україну прийде потепління. У суботу у всіх регіонах України буде сухо і сонячно. У деяких областях температура підніметься до 14 градусів і настане справжня весна.

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