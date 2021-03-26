Правила перевезення пасажирів у громадському транспорті змінили у Києві на період карантину

Як передає Politeka.net, про це повідомив Київпастранс на своїй сторінці у Facebook.

З 26 березня наземний громадський транспорт зможе перевозити 50% від загальної пасажиромісткості, а не 50% від сидячих місць, як це було до цього.

"З завтрашнього дня наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Адже громадський транспорт буде перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу...Водночас нагадуємо, що карантин у транспорті залишаються, хоча і стають менш суворими. Закликаємо всіх до відповідальності та дисциплінованості: дотримуйтесь встановлених правил", – йдеться в повідомленні.

Таке рішення запровадила Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, таке рішення викликало неоднозначну реакцію. Хтось його підтримує, тоді як інших дивує, що перевозити більше людей в транспорті дозволили тоді, коли в місті різко зросла захворюваність коронавірусом.

"Дуже по київськи - у відповідь на зростання смертності - послаблювати карантин", "майже весь рік Київ був у жовтій і помаранчевій зонах - перевозили виключно сидячих пасажирів, кондуктори вибирали кого запускати в салон, транспорт проїжджав повз зупинки. Київ потрапляє в червону зону, зростає захворюваність, немає місць в лікарнях - і КПТ робить щедрий жест: трамбуйтесь все в салон", "мудре рішення", "нарешті, раніше не можна", "закривати потрібно транспорт як навесні 20го", "Транспорт закривати треба, а не відкривати. 1000 загиблих за 3 дні в Україні», - пишуть в мережі.

Раніше, 24 березня АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ Києва та Київської області заявила, що має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати, і повідомила, що проїзд також подорожчає.

Зазначимо, станом на ранок 26 березня в Києві зафіксовано 1 164 нових випадки коронавірусу за добу. Зафіксовано 24 летальних випадки за добу.

Всього в столиці підтверджено 157 767 випадків-19.

Нагадаємо, українцю відмовилися продавати маску в аптеці, кадри інциденту.

Як повідомляла Politeka, кияни показали "роботу" громадського транспорту під час карантину: "зміг сісти тільки об 11-й автобус".

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