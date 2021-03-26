Відомий російський актор, екс-коханий Анастасії Заворотнюк, Сергій Жигунов натякнув, що одружився

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист поділився фотографією з кільцем на безіменному пальці.

"Люблю московські бульвари", - коротко підписав він фотографію, і не повідомив ніяких подробиць.

Відзначимо, останнім часом відомий "Гардемарин" жив разом з журналісткою і кінопродюсером Вікторією Ворожбит, яку називають копією Анастасії Заворотнюк. У мережі навіть припускають, що вона навмисно копіює зовнішність зірки серіалу «Моя прекрасна няня», щоб подобатися Жигунову.

Вікторія Ворожбит на своїй сторінці в соцмережі поділилася знімком букета тюльпанів.

"Настрій", - зробила вона підпис.

У коментарях Жигунова і його обраницю вітають з весіллям.

"Вітаємо", "Тілі-тілі тісто", "мої привітання!!! Нехай тільки ні що не заважає вашому щастю", "а може і мрія Сергія про сина збудеться???? Від великої любові щасливі діти завжди народжуються", "від душі вас вітаю", "Тонко натякнули", "вітаю, будьте щасливі", "З волі рока, так сталося", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Сергій Жигунов заради Вікторії Ворожбит навіть розлучився з дружиною. Розставання він підтвердив ще в травні. А 25 жовтня публічно оголосив про розлучення з 61-річною вірою Новіковою, опублікувавши свідоцтво про розірвання шлюбу в Instagram.

Цікаво, що це не перше розлучення пари. Проживши 22 роки в шлюбі з актрисою вірою Новіковою, в 2007 "гардемарин" закрутив роман з колегою по серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасією Заворотнюк і розлучився з дружиною. Але щастя тривало всього два роки, Жигунов повернувся до Новікової, і вони знову одружилися в 2009 році.

Нагадаємо, що Жигунов кинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі і фото розлучниці.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Жигунова, яку актор проміняв на Заворотнюк, приголомшила визнанням.

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