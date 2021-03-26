В Україну прийде потепління, але очікуються і невеликі опади

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні поділитися синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.



За її словами, майже по всій території України опадів не очікується - "підмочить" лише її Лівобережну частину.

"У неділю атмосферний фронт принесе дощі в західні, північні і центральні області, а ввечері фронт дійде до Одеської області. Східна частина 28 - го березня побуде в сухій погоді", - зазначила Діденко.

У суботу, 27 березня, українці нарешті побачать на термометрах довгоочікувані +10-16, а на сході повітря прогріється до +9 вище нуля.

"У понеділок-вівторок свіжа погода охопить більшість наших областей, однак, сподіваюся, що 31 березня - 1 квітня нарешті справжнє весняне тепло повернеться і запанує", - зазначила синоптик.

У столиці на вихідних буде тепло, хоч у неділю і очікуються опади.



Починаючи з 1 квітня Україну нарешті залишать у спокої докучливий холод і опади, а температура підніметься до +16 градусів.





Нагадаємо, що синоптик порадувала українців приємним прогнозом, де і коли чекати тепло.

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