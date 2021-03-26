Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, поділилася сміливим образом і забула про білизну

Дівчина активно набирає популярність і навіть не думає приховувати своє тіло від камер. Так як Гюль займається рекламою одягу, більшість її фото зроблені з акцентом на фігуру. При цьому межі пристойності дівчина не переступає і на камеру багато зайвого не показує.

Найчастіше Гюль вибирає один акцент, щоб привернути увагу кращим видом. Як можна помітити, зараз Бахарі сильно змінилася, адже набрала багато зайвих кілограм спеціально для того, щоб і бюст, і її стегна стали більше.

На фото, яке модель виклала кілька годин тому, вона добре показала, як виглядає без ліфчика. Дівчина просто відчинила маленьку кофтинку, під якою не було ні майки, ні білизни.

Фанати були здивовані такою відкритості в кадрі:

"Гарний наряд; така красива; Привіт, красуня😍 🏆; найкращий образ; кращі картинки🔥; гарбузовий пиріг; Вау ти виглядаєш красиво; чудово; приголомшлива краса💎; чудово красиво; Так чарівні; хтива і життєрадісна 🔥; чертовски шикарно».

Як можна помітити, модель турецького походження вже давно проживає в Штатах. Зірка займається розкруткою себе в Instagram і часто рекламує одяг модних брендів. Гюль Бахарі не соромиться показати свої апетитні форми, тому часто її образи досить відверті.

Так сталося і в попередній раз. Красуня позувала в облягаючому платті з вирізом на спині. Гюль розвернулася спиною, щоб показати пишні сідниці, які прямо випирали з наряду.

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