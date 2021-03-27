Телеведучий Дмитро Шепелєв став батьком вдруге

Після смерті співачки Жанни Фріске її чоловік довгий час був один.

Але несподівано для фанатів, в родині молодого і перспективного артиста Дмитра з'явилася загадкова дівчина на ім'я Катя. Відносини пари розвивалися так стрімко, що у них недавно народилася дитина.

"Ласкаво просимо!"- написав Шепелєв, і опублікував радісне фото з лікарняної палати, де тримає на руках новроджену дитину.

Раніше ми розповідали, що батько Жанни Фріске накинувся на Дмитра Шепелєва.

За його словами, Дмитро Шепелєв вже кілька років не дозволяє йому з дружиною бачитися з онуком Платоном.

Батько Жанни Фріске також підловив Дмитра Шепелєва на брехні, адже раніше шоумен розповідав, що у Платона є дві бабусі і два дідусі, а зараз, мабуть, забув про свої ж слова.

Нагадаємо, що Шепелєв, який пережив смерть Жанни Фріске, знайшов їхньому синові Платону нову маму

Як повідомляла Politeka, Вдівець Жанни Фріске видав всю правду про свою залежність

Також Politeka писала, що Шепелєв знущався над хворою Фріске, спливли скандальні деталі