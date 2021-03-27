У Мінську пройшов концерт популярного гурту "Руки вверх"

Незважаючи на карантинні обмеження через пандемію коронавірусу в усьому світі, в "Мінськ-арені" зібралися десятки тисяч людей.

Користувачі мережі діляться захоплюючими фотографіями і відео з концерту.

"Цей був вибух. Дві години нестримних танців, слова пісень напам'ять в натовпі , ностальгія в душі , сльози щастя на очах. Чистий кайф. Колекціонуйте емоції, не речі", - пишуть в мережі люди, що побували на масштабному концерті групи "Руки вгору" в Мінську під час карантину.

У той же час, протягом останніх днів Україна б'є всі антирекорди, пов'язані з коронавірусом.

У країні фіксують рекордну кількість як смертей, так і захворювань вірусом.



Нагадаємо, в "червоних" карантинних зонах України зараз знаходяться Київ і 10 областей. Ще 13 регіонів у "помаранчевій". Тільки Херсонщина залишається в "жовтій" карантинній зоні.

Згідно з правилами міністерства, в областях з найбільш несприятливою ситуацією з COVID-19 вводиться режим жорсткого карантину.

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