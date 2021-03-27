Відомий український ведучий і чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов показав емоційні кадри з Лілією Ребрик
Шоумен і актор поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Цю публікацію Горбунов присвятив Міжнародному дню театру.
"З Міжнародним Днем театру, всіх театралів, артистів і глядачів!! Нехай Мельпомена буде до всіх прихильна і слава, овації і визнання - буденною справою!", - написав ведучий, який і сам нерідко грає в театрі і кіно.
Свій пост він супроводив власними знімками на сцені театру. Артист зображений під час вистави, в якому йому довелося грати з іншою відомою ведучою і актрисою Лілією Ребрик. На одному з фото вони сидять за столом, тримаючись за руки, і весело сміються. На другому фото актори стоять перед глядачами з букетами квітів в руках.
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Ребрик вирішила відзначитися під постом, і висловити свої враження від роботи з Горубновим.
"Чекаю нових зустрічей на сцені. Ти чудовий!",- написала вона.
Шанувальники Горбунова також відреагували на його пост, засипавши артиста привітаннями і радісними смайликами.
"Була на цій виставі. Супер!!! Дякую за емоції. Зі святом!", "Зі святом!", "Вітаємо!", "Вогонь", - пишуть люди в коментарях до посту.
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