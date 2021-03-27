Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі в приспущеній сукні підкорила шанувальників

Останнім часом Культова зірка рідше з'являється на публіці і майже не бере участі в гламурних світських заходах, зосередившись на благодійності та своїй роботі для ООН. Однак, це не заважає її шанувальникам стежити за будь-якою творчістю зірки і захоплюватися її архівними фотографіями.

Як пише Politeka.net, один з таких знімків з'явився на фан-сторінці Джолі в Instagram.

На ньому актриса відображена в момент переодягання. Зірка сидить на підлозі в розстебнутому платті кольору шампанського. Його легка блискуча тканина спадає зі спини Анджеліни, а на грудях вона змушена притримувати її руками. Втім, знаменитість явно не намагалася повністю закрити свої розкішні форми.

Судячи з задоволеної посмішки, Джолі така поза зовсім не бентежить: актриса виглядає впевненою в собі, як і завжди.

Шанувальники тут же почали захоплюватися красою зірки в коментарях.

"Моя ікона", "красиві очі», «Вау чудово», «божественне дике серце», "Ангел, ти можеш зняти все", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Джолі з'явилася в повсякденному образі без ліфчика.

Проте, вид в шовковій майці на бретельках і з мереживами по лінії декольте надали фігурі зірки більш ніжних обрисів, а їй самій – пікантності, адже вийшло так, що головне було все напоказ.

Нагадавши, втомлена Анджеліна Джолі в балахоні спантеличила зовнішністю на прогулянці з дочкою: "що ховала?".

Як повідомляла Politeka, нестаріюча Анджеліна Джолі засвітила татуювання на пікантному місці, яке зазвичай приховує.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі без ліфчика прогулялася вулицями в тонкій майці з мереживами:"все напоказ".