Планується, що колишній володар трьох чемпіонських поясів Василь Ломаченко повернеться на ринг цього літа проти претендента в легкій вазі Масаесі Накатані

Про це повідомило джерело ESPN.

Точна дата не відома, але очікується, що бій стане хедлайнером літньої програми ESPN.

Це буде перший бій Ломаченка з тих пір, як він програв свої титули в легкій вазі Теофімо Лопесу в жовтні у одноголосному рішенні суддів. Ломаченко (14-2, 10 нокаутів) переніс операцію на плечі після бою, але очікується, що він буде на готовий на 100 відсотків в бою з Накатані.

Це буде ще один великий етапний бій для Накатані (19-1, 13 нокаутів), який у грудні 2020 року здобув перемогу над Феліксом Вердехо.

Зазначається,що бій Ломаченка-Накатані буде цікавим протистоянням. Накатані матиме 6-дюймовий зріст і матиме перевагу над Ломаченком, який є одним з найкращих боксерів-технарів.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій вазі, який переміг українця Василя Ломаченка, Теофімо Лопес записав відео для українців.

Відео в Instagram опублікував український юрист Лопеса-молодшого Микола Ковальчук.

"Всім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанатам, всіх, хто мене підтримує в Україні. Слава Україні!" - сказав Лопес.

Раніше батько Теофімо Лопеса уїдливо висловився про новий бій з Ломаченко: "Мій син його зламає і ...".

Нагадаємо, Лопес обматюкав Ломаченко після слів українця про непрограшу: "Пішов ти на ..."

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