Відома співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про плани
Як пише Politeka.net, українська красуня була учасницею гурту "ВІА Гра", а не так давно стала переможницею на проекті"Танці з зірками". Санта обожнює привертати увагу і тому активно розвиває соціальні мережі. Красуня не забуває про зворотний зв'язок, тому часто пропонує задавати питання собі в сторіс Instagram.
Так сталося і цього разу. Санта опублікувала знімок, де лежала на піску серед кактусів.
"Коли ми поїдемо в Girls trip?",- написала фанатка.
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"Дівчатка, мої рідні, з 5 по 15 квітня відлітаю з сім'єю на відпочинок, решту часу (на пару днів) я ваша - куди і коли скажете", - написала Санта.
На другому фото красуня вже стояла на дерев'яному мосту. Красуня приміряла міні-бікіні, розвернувшись спиною, щоб показати у всій красі фігуру.
"Щось знаєте про біоідентичні палети? Собі б встановили?",- запитала дівчина.
"Не встановлювала б собі заради поліпшення фігури. Я абсолютно впевнена, що втручатися в роботу гормональної системи без потреби - вельми загрожує неприємними наслідками. Чарівної таблетки не існує, є тільки шлях до досягнення здоров'я і краси", - написала у відповіді Санта.
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