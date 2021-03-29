Відома співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про плани

Як пише Politeka.net, українська красуня була учасницею гурту "ВІА Гра", а не так давно стала переможницею на проекті"Танці з зірками". Санта обожнює привертати увагу і тому активно розвиває соціальні мережі. Красуня не забуває про зворотний зв'язок, тому часто пропонує задавати питання собі в сторіс Instagram.

Так сталося і цього разу. Санта опублікувала знімок, де лежала на піску серед кактусів.

"Коли ми поїдемо в Girls trip?",- написала фанатка.

"Дівчатка, мої рідні, з 5 по 15 квітня відлітаю з сім'єю на відпочинок, решту часу (на пару днів) я ваша - куди і коли скажете", - написала Санта.

На другому фото красуня вже стояла на дерев'яному мосту. Красуня приміряла міні-бікіні, розвернувшись спиною, щоб показати у всій красі фігуру.

"Щось знаєте про біоідентичні палети? Собі б встановили?",- запитала дівчина.

"Не встановлювала б собі заради поліпшення фігури. Я абсолютно впевнена, що втручатися в роботу гормональної системи без потреби - вельми загрожує неприємними наслідками. Чарівної таблетки не існує, є тільки шлях до досягнення здоров'я і краси", - написала у відповіді Санта.

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