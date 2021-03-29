16-річна Маша, дочка співачки Олі Полякової, збентежила новим фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжий кадр в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постала в незвичайному образі.

Маша оголосила, що повернулася додому. Останній тиждень вони разом із зірковою мамою провели на курорті в Єгипті.

"Прилетіла", - йдеться в підписі.

Дівчина здивувала, з'явившись в кадрі у всьому чорному: куртці застебнутій до підборіддя й натягнутому на голову капюшоні. Також у неї на обличчі була захисна маска.

Маша зробила пальцями знак "мир" і подивилася в камеру зверху вниз.

Після тих розкутих образів, якими дочка Полякової радувала публіку на курорті, бачити її в настільки невибагливому вбранні незвично. Так, Маша безсоромно позувала в бікіні або випендрювалася в ресторані, дивуючи навіть свою матір.

До речі, напередодні відльоту дівчина козирнула дорослим виглядом. Вона сиділа на вулиці на дерев'яній лаві з подушками, хвацько розстебнувши білу сорочку та засвітивши принади в чорному мереживному топі. Макіяж з бронзовими тінями та зухвалими стрілками доповнив її занадто дорослий лук. У коментарях на неї посипалися обурення з цього приводу:

"Навіщо? Маша, ти тут виглядаєш старше, ніж твоя мама!"

"Навіщо на кожних фото рот відкривати?"

"А я все думаю, на кого вона так схожа?!! Агузарова вилита😁"

"Маш, ну... Ну ніяка ☹️"

"Ні, Машуня, багато макіяжу, не потрібен він тобі - ти красотулька 🔥"

Нагадаємо, напівгола дочка Полякової, осідлавши поручні на пірсі, показала свої "кров з молоком": "заздріть мовчки!".

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової пішла у відрив на розкішному курорті, здивувавши навіть маму: "ти що, бухаєш?".

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової влаштувала недитячу фотосесію в бікіні, затьмаривши навіть маму:"гаряча штучка".