Відома співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", похвалилася відпочинком

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха багато років виступала в дуеті зі Славою Камінською. Але зовсім недавно група "НеАнгели" припинила існування і кожна красуня пішла своїм шляхом. Вікторія не стала втрачати часу і полетіла на відпочинок до Єгипту.

Дівчина в Instagram опублікувала ролик, на якому показала, як розважається у відпустці. Смеюха була в топіку і трусиках від купальника. Співачка влаштувала гарячі танці, рухаючись усіма частинами тіла.

"Насолоджуюся кращими годинами свого до межі завантаженого дня. А як проходить ваша неділя?",- написала Вікторія під відео.

Фанати подивилися ролик більше 6 тисяч разів і написали коментарі:

"Віка, яка ж у Вас гарна фігура. Прес"," красуня"," як можна бути такою красунею"," вогонь"," Віка, будуйте, будь ласка"," на це можна дивитися вічно","війни не уникнути, Україна скинула на Єгипет спокусливу бомбу".

Ми писали, що колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала, як проводить вечори в Єгипті.

На першому фото виконавиця позує вдень зовні кафе. На ній мила різнобарвна кофтинка і облягаючі джинси, які підкреслюють форми Вікторії.

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